Polizei Gütersloh

POL-GT: 77-jähriger Mann bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagvormittag (06.09., 11.27 Uhr) befuhr ein 77-jähriger Chevrolet-Fahrer die Neuenkirchener Straße aus Richtung Neuenkirchen in Richtung Kreisverkehr zur Bruder-Konrad Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem angrenzenden Verkehrszeichen. Der Gütersloher erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Er wurde abgeschleppt.

