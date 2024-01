Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Löschgruppe Langern entfernt umgestürzten Baum

Die Löschgruppe Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne hat am Montagmorgen, 22. Januar 2024, einen Baum beseitigt, der auf die Varnhöveler Straße zu stürzen drohte. Um 7:35 Uhr erfolgte die Alarmierung für die Langerner Einheit. An der Einsatzstelle, die unweit der Stadtgrenze zu Selm-Cappenberg lag, war ein kleiner Baum ich Richtung Fahrbahn gestürzt, hing aber noch in einer Telefonleitung. Mit wenigen Schnitten mit der Kettensäge entfernten die Feuerwehrleute den Baum, so dass die Gefahr nach kurzer Zeit behoben war. Fahrzeuge konnten die gesicherte Einsatzstelle passieren. Im Einsatz waren vier Kräfte mit einem Fahrzeug (2-LF10-1).

