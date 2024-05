Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Tresor

Neuss (ots)

Am Montagvormittag (27.05.) kam es in der Zeit von 09:30 bis 12:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Vellbrüggener Straße in Norf. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler erbeuteten die Täter einen Tresor, nachdem sie zuvor ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen hatten. Hinweise auf die Unbekannten liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät:

Ausschließlich zertifizierte Wertschutz- und Sicherheitsschränke garantieren einen klassifizierten Widerstand und definierte Qualität. Im Rahmen der Zertifizierung werden Wertbehältnisse auf ihren Widerstandsgrad geprüft und die Qualität der Herstellung sichergestellt. Um den Bedingungen vieler Versicherer zu entsprechen, müssen frei stehende Wertbehältnisse ein Gewicht von mindestens 200 Kilogramm im privaten Bereich beziehungsweise 300 Kilogramm im gewerblichen Bereich aufweisen und sind unter 1000 Kilogramm gemäß der Hersteller-Montageanleitung zu verankern. Tipp: Lassen Sie sich von den Fachberatern der Kriminalpolizei vor dem Kauf beraten. Informationen erhalten Mieter, Eigentümer und Gewerbetreibende unter der Rufnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell