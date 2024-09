Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Löhner verliert Kontrolle über E-Scooter - Zwei Personen verletzt

Löhne (ots)

(jd) Am Samstag (21.9.) ereignete sich an der Südbahnstraße gegen 21.07 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Löhner und sein 44-jähriger Sozius aus Berlin fuhren mit einem E-Scooter in Richtung Adalbert-Stifter-Straße. Beim Versuch eines Bremsvorgangs, der mutmaßlich aufgrund der Überschreitung der maximalen Belastung des E-Scooters scheiterte, verlor der Löhner die Kontrolle über sein Gefährt. Beide Männer stürzten daraufhin zu Boden, wobei der Löhner schwer und der Berliner leicht verletzt wurde. Beide wurden zur weiteren Behandlung mittels hinzugerufener Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem 34-jährigen Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum zu erkennen waren, wurde noch vor Ort durch die hinzugekommenen Polizeibeamten ein entsprechender Test durchgeführt. Da dieser positiv ausfiel, wurde später im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den E-Scooter, der über keine Haftpflichtversicherung verfügt, sicher. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

