Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit schwer Verletztem - Junger Fahrer verliert Kontrolle über Leichtkraftrad

Enger (ots)

Am Freitag (20.09.) befuhr ein 20-Jähriger aus Bielefeld mit einem Zweirad die Werther Straße in Richtung Spenge. In Höhe der Einmündung zum Südblick erfasste nach eigenen Angaben eine Windböe den Jungen Fahrer, so dass er in eine unkontrollierte Fahrt geriet. Der Leichtkraftradfahrer stürzte und das Krad prallte gegen den Pfosten eines Verkehrszeichens. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein nahegelgenes Krankenhaus. Der Heranwachsende trug einen Helm und Motorrad-Handschuhe. Mit weiterer Schutzkleidung war er nicht ausgestattet. In diesem Zusammenhang rät die Polizei bei Zweiradfahrten immer eine Kombi mit Protektoren zu tragen. Diese Kleidung schützt zusätzlich beim Sturz vor schweren Hautabschürfungen und Verletzungen. Mit Blick auf den bevorstehenden Herbst weisen wir zusätzlich daraufhin, dass der Wind erheblich zunimmt und das Laub auf die Fahrbahn fällt. Mit einhergehendem Niederschlag ist dadurch stets mit einer teils rutschigen Fahrbahn zu rechnen. Die Geschwindigkeit muss dann stets den Fahrbahn- und Witterungsverhältnissen angepasst werden. Der Sachschaden in diesem Fall betrug mindestens 4000.- Euro. Tipps für Zweiradfahrer, die ganzjährig fahren wollen, geben die Automobilclubs im Internet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell