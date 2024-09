Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrer stößt mit E-Scooter im Gegenverkehr zusammen

Herford (ots)

Am Donnerstag (26.09.) ereignete sich am späten Nachmittag ein Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Elektroroller. Der 34-jährige E-Scooter-Fahrer befuhr den Westring in Richtung Bielefelder Straße ordnungsgemäß auf dem rot markierten Radfahrstreifen. Zeitgleich war ein 15-jähriger Radfahrer verbotswidrig in der Gegenrichtung des Westrings auf dem für ihn linken Radweg unterwegs. Beim Abbiegen aus dem Kreisverkehr "Im Kleinen Felde" stieß der Fahrer des E-Scooter mit dem Radfahrer zusammen, der den Radweg in falscher Fahrtrichtung befuhr. Der 34-Jährige stürzte mit seinem E-Scooter zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf folgendes hin: Die Nutzung der falschen Fahrbahnseite bzw. Radwege durch Zweiradfahrer ist verboten und insgesamt erheblich unfallträchtig. In diesem Fall kam es zum Zusammenstoß im Gegenverkehr. Jedoch kommt es durch die falsche Benutzung regelmäßig zu anderen Gefahrensituationen. So ist beispielsweise bei einbiegenden Kfz aus Einmündungen oder Grundstücken die Nutzung der falschen Radwegseite besonders gefährlich. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die Beschilderungen auf den blauen Verkehrszeichen, die Radfahrern verdeutlichen, wo die Radwege in Gegenrichtung freigegeben sind.

