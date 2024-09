Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Innenstadt/Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Coesfeld (ots)

Ein 30-jähriger Dülmener fiel am Donnerstag Nachmittag (05.09.) gleich mehrfach bei der Polizei auf. Zunächst randalierte er in einem Mehrfamilienhaus am Haverlandweg und schlug dort gegen Wohnungstüren. Später meldeten Zeugen, wie der Mann im Innenstadtbereich herum schrie und mehrfach sein Fahrrad in Richtung von Passanten warf, diese dabei jedoch nicht traf. Der Mann wurde durch die Polizei angetroffen. Die Beamten stellten fest, dass er betrunken war. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

