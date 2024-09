Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/Unbekannter lenkt Opfer ab und stiehlt Geldbörse aus dem Auto

Coesfeld (ots)

Eine 64-jährige Dülmenerin lud am Donnerstag (05.09.) gegen 13:00 Uhr gerade Einkäufe in ihr Auto, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann wies sie auf einen vermeintlich platten Reifen hin - die Frau sah nach, mit dem Reifen war jedoch alles in Ordnung. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihre Geldbörse vom Fahrersitz fehlte, die sie dort kurzzeitig abgelegt hatte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

-männlich -schlank -65-70 Jahre alt -160-165 cm groß -westeuropäisch -deutschsprachig -weiße Stehhaare, kein Bart -Bekleidung: schwarze Hose, Hemd (oben blau unten weiß) -mitgeführte Gegenstände: dunkelblauer Beutel

Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell