POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (19.02.2024) entblößte sich in der Holzbachstraße ein bislang unbekannter Mann vor einer 30-jährigen Frau. Gegen 09.15 Uhr bemerkt die 30-jährige Frau einen bislang unbekannten Mann, der auf einer Parkbank sitzt, an seinem Glied manipuliert und Blickkontakt zur der 30-Jährigen suchte. Nachdem die 30-Jährige den bislang Unbekannten ansprach, stieg dieser auf sein Fahrrad und ...

