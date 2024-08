Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrskontrollen: Drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer

Kreisweit (ots)

Sowohl am Dienstag (20. August) als auch am Mittwoch (21. August) haben Polizeibeamte einen Pkw-Fahrer, eine Autofahrerin und einen Radfahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln angehalten und kontrolliert.

Bereits am Dienstag (20. August) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:15 Uhr eine 53-Jährige in der Straße "Auf der Lake" in Attendorn. Es ergaben sich Hinweise, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol mit ihrem Auto unterwegs war. Ein Atemalkoholtest bestätigte eine vorliegende Alkoholisierung. Polizeibeamte brachten die 53-Jährige auf die Polizeiwache, wo ihr Blutprobenentnommen wurden. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige.

Des Weiteren haben am Dienstag (21. August) gegen 2 Uhr Polizeibeamte einen Pedelec-Fahrer auf der Bruchstraße in Olpe angehalten. Der Fahrer war ihnen zuvor aufgefallen, da er in sogenannten "Schlangenlinien" die Straße in Richtung Olpe befuhr. Da der 19-Jährige auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck machte, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde der Pedelec-Fahrer zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem schrieben die Polizisten eine Anzeige und beschlagnahmten den Führerschein.

Wenig später, gegen 02:20 Uhr, hielten Polizeibeamte auf der Rhoder Hauptstraße in Rhode einen 20-jährigen Autofahrer an. Es ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise auf den Konsum von Alkohol und anderer berauschender Substanzen. Die Durchführung eines Atemalkoholtestes sowie einen Drogenvortestes war nicht möglich. Die Polizisten brachten den Fahranfänger auf die Polizeiwache, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Zudem schrieben sie eine Anzeige und stellten den Führerschein sicher.

