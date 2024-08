Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl von Leichtkraftrad

Wenden (ots)

Ein Diebstahl eines Leichtkraftrades hat sich am Dienstag zwischen 17:30 Uhr und 22 Uhr im Schwalbenweg ereignet. Der Zeuge stellte sein Krad abgeschlossen an der Straße ab. Unbekannte Täter entwendeten das Leichtkraftrad der Marke "Betamotor" inklusive der zwei an dem Krad befestigten Sturzhelme. Das Leichtkraftrad war rot-weiß mit Olper Kennzeichen. Der Wert des Krads sowie der entwendeten Helme liegt im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

