POL-COE: Nottuln, Heriburgstraße/Handtaschen aus Altenpflegeheim entwendet

Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Mann entwendete am gestrigen (04.09.2024) späten Abend, gegen 23.30 Uhr, die Geldbörse eines 62-jährigen Gescheraners am Bahnhof in Coesfeld. Zuvor hatte der Gescheraner sich noch mit dem Mann unterhalten, als er von diesem im Gespräch auf einmal angerempelt wurde und der Unbekannte sich danach in Richtung der Gleise entfernte. Danach fiel dem 62-Jährigen der Verlust seiner ...

