POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße /

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am gestrigen (04.09.2024) späten Abend, gegen 23.30 Uhr, die Geldbörse eines 62-jährigen Gescheraners am Bahnhof in Coesfeld. Zuvor hatte der Gescheraner sich noch mit dem Mann unterhalten, als er von diesem im Gespräch auf einmal angerempelt wurde und der Unbekannte sich danach in Richtung der Gleise entfernte. Danach fiel dem 62-Jährigen der Verlust seiner Geldbörse auf.

Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20-30 Jahre - ca. 1,85m groß - schlanke Statur - die Haare leicht zurückgekämmt - gekleidet mit einer schwarzen Jacke - dunkle Hose - dunkle Schuhe - nach Angaben des Unbekannten selbst marokkanischer Herkunft

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

