Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße, Trakehner Weg/Fußgängerin verletzt, Radfahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Eine 58-jährige Sendenerin ging am Montag (02.09.) gegen 22.20 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als ihr auf dem Trakehner Weg in Höhe der Einmündung Bulderner Straße ein Radfahrer entgegen kam. Dieser ruderte mit dem Armen in der Luft herum, streifte dabei die Frau im Bereich des Halses und verletzte sie leicht. Anschließend fuhr er einfach weiter und ließ die perplexe 58-jährige zurück. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 50-70 Jahre alt - westeuropäischer Phänotyp - ungepflegter Geruch

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell