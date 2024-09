Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg/Spektakulärer Unfall endet glimpflich

Coesfeld (ots)

Ein eher ungewöhnlicher Unfall nahm am Dienstag (03.09.) gegen 11.00 Uhr ein vergleichsweise glimpfliches Ende. Eine 77-jährige Rosendahlerin verlor bei dem Versuch, ihren Audi auf dem Parkplatz am Droste-Hülshoff-Weg gegenüber der Sebastianschule zu parken, die Kontrolle über das Auto. Mit dem Fuß auf dem Gaspedal schob sie zunächst zwei geparkte Autos ineinander, fuhr dann zwischen zwei Bäumen hindurch auf den Droste-Hülshoff-Weg, touchierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Hecke und fuhr in einem weiten Bogen zurück über die Straße, wo sie schließlich gegen einen Baum prallte. Großes Glück: Eine Gruppe Schulkinder, die in unmittelbarer Nähe an einer Bushaltestelle wartete, kam mit dem Schrecken davon. Die Unfallfahrerin selbst wurde leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

