Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet

Kontrolltag der Polizei Coesfeld

Coesfeld (ots)

Die Polizei Coesfeld führte heute (04.09.2024) einen Kontrolltag mit dem Schwerpunkt "Eigentumskriminalität" im Stadtgebiet Coesfeld durch. Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 06.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Zwei Mitarbeiter der Stadt unterstützenten sie dabei.

Auch bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld sind die Zahlen der Eigentumskriminalität und hier insbesondere des Fahrraddiebstahls gestiegen (Vergleich 2022 zu 2023) gestiegen. Das Ziel der Polizei Coesfeld ist es diesem Anstieg entgegenzuwirken. Aus diesem Grund und für Ihre Sicherheit finden immer wieder Kontrollen statt und wir legen ein besonderes Augenmerk auf diesen Bereich. In diesem Jahr konnten wir so im Vergleich zum Vorjahr (jeweils bis Juli) bereits eine absteigende Tendenz erreichen.

Mit zahlreichen Beamten kontrollierten sie an unterschiedlichen Örtlichkeiten Fahrräder aber natürlich auch andere Fahrzeuge und Personen. Ebenso waren mobile - zivile Teams im Einsatz.

Trotz der fahrradunfreundlichen Wetterverhältnissen haben die eingesetzten Beamten insgesamt 92 Fahrzeuge kontrolliert.

Davon wurden drei Fahrräder und ein E-Scooter sichergestellt. Hier besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt.

Besonders zu erwähnen bleibt noch, dass man beim Ankauf von Fahrrädern Vorsicht walten lassen sollte. Im Idealfall kann der Käufer einen Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) vorweisen. Auf jeden Fall sollte man den Kauf schriftlich festhalten mit Rahmennummer und Personalien des Verkäufers. Von "Hinterhofgeschäften" rät die Polizei ab! ´

Wer sein Fahrrad vor Diebstahl schützen möchte, sollte folgende Dinge berücksichtigen:

- Lassen sie keine Bedienteile am Fahrrad zurück, auch nicht für kurze Zeit - Schließen sie Akkus am Fahrrad ab/an - Das Fahrrad an sich sollten sie natürlich auch mindestens an- und abschließen. - Wählen Sie als Abstellort einen gut einsichtigen Platz, damit die Täter nicht ungestört agieren können - Wer sein Fahrrad besonders schützen möchte, der verwendet einen GPS-Tracker

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell