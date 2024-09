Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lüdinghauser Straße, B235/Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Insgesamt vier Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt, der sich am Montag (02.09.) gegen 16.15 Uhr auf der Lüdinghauser Straße im Bereich des Kreisverkehrs ereignete. Dort staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Ortsmitte, sodass eine 35-jährige Dülmenerin verkehrsbedingt anhalten musste. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich ihre beiden Kinder, ein Kleinkind und ein Säugling, sowie zwei Hunde. Eine 39-jährige Waltroperin erkannte das nach derzeitigem Ermittlungsstand zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf des Auto der Dülmenerin auf. Alle vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt, nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht. Sie wurden mit Krankenwagen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten Abgeschleppt werden, die Hunde wurden durch Ersthelfer vor Ort zwischenzeitlich in Obhut genommen. Die Straße war nach dem Unfall etwa eine Stunde lang gesperrt.

