POL-COE: Coesfeld, Am Fredesteen/Erneut Auto aufgebrochen

An der Reiningstraße und Am Fredesteen kam es zu weiteren Autoaufbrüchen. Die Täter schlugen Scheiben eines schwarzen Volvo XC 60 sowie eines weißen VW Kombi ein. In beiden Fällen wurde nichts gestohlen. Die Tatzeiten liegen zwischen 16 Uhr am Sonntag (01.09.24) und 6.20 Uhr am Montag (02.09.24). Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

