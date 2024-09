Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, B58/ Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht zwei Beteiligte nach einem Unfall am Sonntag (01.09.24). Gegen 15.40 Uhr standen zwei Motorradfahrer an der Kreuzung B58 / K2 in Fahrtrichtung Ascheberg auf dem Linksabbiegerstreifen. Zur gleichen Zeit war ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Lippstadt samt eines 15-jährigen Sozius auf der B58 in Richtung Ascheberg unterwegs, als die beiden anderen Fahrer auf den Fahrstreifen des Lippstädters zogen. Dieser musste stark bremsen und stürzte. Die beiden anderen Unfallbeteiligten hatten den Mann vorher überholt. Eines der Motorräder war blau. Der Lippstädter und sein Sozius verletzten sich bei dem Unfall und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die beiden unbekannten Motorradfahrer flüchteten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

