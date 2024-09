Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Lützowstraße/ Mann zeigt Frau Penis

Coesfeld (ots)

Ein Mann hat einer Radfahrerin aus Selm am Freitag (30.08.24) seinen Penis gezeigt. Gegen 18 Uhr fuhr sie mit ihrem Hund durch den Sandforter Forst, als ihr ein etwa 25-jähriger Mann mit "südländischem" Erscheinungsbild im Wald begegnete. Der Mann entblößte dann seinen Penis und schaute ihr dabei in die Augen, jedoch ohne dabei gesprochen zu haben. Der Mann habe eine rote Jogginghose sowie ein schwarzes T-Shirt getragen. Er sei etwa 1,80 Meter groß gewesen und habe eine normale Statur gehabt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell