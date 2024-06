POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 25. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Unbekannter raubte am Sonntagnachmittag, 23.06.2024, das Mobiltelefon eines 51-Jährigen am Jahnplatz. Die Kriminalpolizei sucht den Unbekannten mit einer Täterbeschreibung. Gegen 15:30 Uhr befand sich ein 51-jähriger Bielefelder auf dem Jahnplatz und wartete vor dem Aufzug der U-Bahn-Station Jahnplatz, in Höhe eines Imbisses. Dort näherte sich der Räuber und schlug ...

