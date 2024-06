Polizei Bielefeld

POL-BI: Handyraub am Jahnplatz - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Unbekannter raubte am Sonntagnachmittag, 23.06.2024, das Mobiltelefon eines 51-Jährigen am Jahnplatz. Die Kriminalpolizei sucht den Unbekannten mit einer Täterbeschreibung.

Gegen 15:30 Uhr befand sich ein 51-jähriger Bielefelder auf dem Jahnplatz und wartete vor dem Aufzug der U-Bahn-Station Jahnplatz, in Höhe eines Imbisses. Dort näherte sich der Räuber und schlug seinem Opfer unvermittelt mit der flachen Hand in das Gesicht und entwendete zunächst unbemerkt dessen Handy. Anschließend flüchtete der Räuber in eine unbekannte Richtung mit der Beute. Es handelt sich um ein Samsung Galaxy S24 Ultra Titan.

Der Täter soll zwischen 175 und 180 cm groß und 40 Jahre alt sein sowie einen Bart tragen. Sein Erscheinungsbild wurde als türkisch beschrieben. Er soll komplett weiß gekleidet gewesen sein.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell