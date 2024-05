Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Gewahrsamnahme

Mahlberg, Orschweier (ots)

Ein Streit zwischen mehreren Männern am frühen Freitagmorgen in der Bahnhofstraße endete für einen 46-Jährigen in polizeilichem Gewahrsam. Der alkoholisierte Mann, welcher zuvor selbst die Polizei kontaktierte und um Hilfe bat, zeigte sich vor Ort aggressiv und unkooperativ. Letztlich beleidigte er auch die um Schlichtung bemühten Ermittler, weshalb in der Folge die Handschellen klickten. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

/ya

