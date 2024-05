Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Bei Unfall schwer verletzt

Mahlberg (ots)

Eine 52 Jahre alte Beifahrerin ist am Donnerstagmorgen auf der A5 auf Höhe der Tank- und Rastanlage Mahlberg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Kurz nach 9.00 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit einem Pkw Hyundai die Autobahn in Richtung Freiburg. Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr er einem vorausfahrenden Pkw Alfa Romeo auf. Nach einer Erstversorgung der Verletzten durch den Rettungsdienst vor Ort wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Offenburg übernommen.

/ BME

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell