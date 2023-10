Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gegen Kopf getreten und verletzt - Täter ermittelt +++ Zwei Personen von Unbekanntem verletzt +++ Israelische Flagge beschädigt - Festnahme +++ Fahrzeuginnenraum in Brand gesteckt

Wiesbaden (ots)

1. Gegen Kopf getreten und verletzt - Täter ermittelt, Wiesbaden, Albrechtstraße, Samstag, 21.10.2023, 23:32 Uhr

(he)Am späten Samstagabend wurde ein 35-jähriger aus Wiesbaden von einem 32-jährigen, ebenfalls in Wiesbaden wohnenden Mann, zu Boden geschlagen und anschließend mehrfach gegen den Kopf getreten. Der Geschädigte wurde schwer-, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch unmittelbar nach der Tat eingeleitete Ermittlungen konnte der Tatverdächtige ermittelt und kontaktiert werden. Daraufhin wurde er selbst bei der Polizei vorstellig. Kurz vor der Tat hatte eine Personengruppe, unter anderem mit dem 32- sowie dem 35-Jährigen gemeinsam Zeit auf einem vor Ort befindlichen Spielplatz verbracht. Nachdem sich die Gruppe getrennt hatte und Täter und Opfer alleine zurückblieben, kam es aus bisher unbekannten Gründen zu dem Übergriff. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Zweimal geschlagen,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, Albert-Schweitzer-Allee, Sonntag, 22.10.2023, 21:55 Uhr bis 22:25 Uhr

(he)Am Sonntagabend wurde ein 21-jähriger Wiesbadener von unbekannten Tätern geschlagen. Der Übergriff erfolgte nach bisherigem Stand der Ermittlungen innerhalb von 30 Minuten an zwei verschiedenen Örtlichkeiten. Gegen 21:55 Uhr kam es zunächst in einem in der Hagenauer Straße gelegenen Bowlingcenter zu einem Übergriff. Hier wurde der Wiesbadener von einem Täter geschlagen. Nachdem die Streitenden der Örtlichkeit verwiesen worden waren, kam es in der nahegelegenen Albert-Schweitzer-Allee mutmaßlich zu einem erneuten Aufeinandertreffen der Kontrahenten. Hier wurde der 21-Jährige dann erneut geschlagen, den derzeitigen Erkenntnissen zufolge von dem Täter aus dem Bowlingcenter sowie einer zweiten Person. Anschließend flüchteten die zwei Angreifer in Richtung Biebrich/Schlosspark. Täter Bowlingcenter: 20-30 Jahre, normale Figur, schwarze/dunkle Haare, Bart, schwarzes Kapuzenshirt, dunkle/schwarze Hose, weiße Schuhe. Zweiter Täter: 20-30 Jahre, schwarze Oberbekleidung mit Kapuze, wenig Bartbehaarung. Der Angegriffene wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das 5.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2550 um Hinweise.

3. Zwei Personen von Unbekanntem verletzt, Wiesbaden, Kleine Schwalbacher Straße, Sonntag, 22.10.2023 00:35 Uhr

(ew) Eine 21-Jährige Frau sowie ein 36-jähriger Mann sind am frühen Sonntagmorgen in der Wiesbadener Innenstadt von einer unbekannten Person getreten worden. Die Wiesbadenerin und der Eppsteiner unterhielten sich zunächst in Höhe eines in der kleinen Schwalbacher Straße gelegenen Cafés. Daraufhin näherte sich der unbekannte Täter zielstrebig den beiden Personen und trat zunächst den 36-Jährigen, wodurch dieser zu Boden stürzte. Im Anschluss wurde auch die 21-Jährige von dem Unbekannten getreten. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Mauritiusplatz. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: Circa 1,90m groß, deutsch, kurze braune Haare, Vollbart, tätowierte Arme. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Jeans gewesen sein. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 - 345 2140 zu melden.

4. Israelische Flagge beschädigt - Festnahme, Wiesbaden, Schlossplatz, Samstag, 21.10.2023, 23:58 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine vor dem Wiesbadener Rathaus gehisste israelische Flagge durch vier Personen beschädigt. Eine mutmaßliche Täterin konnte im Rahmen der Fahndung von der Polizei festgenommen werden. Wenige Minuten vor Mitternacht rissen vier Personen die Fahne vom dortigen Mast und versuchten diese zu entzünden. Dies gelang nicht, es entstand jedoch ein Brandloch. Die Tätergruppe flüchtete nach einem Wortgefecht mit Passanten vom Tatort. Während einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte eine 22-jährige, syrisch-russische Staatsangehörige festgenommen werden, welche unter dringendem Tatverdacht steht. Die Ermittlungen hat das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

5. Drogenfund bei Personenkontrolle,

Wiesbaden-Delkenheim, Kölner Straße, Sonntag, 22.10.2023, 21:30 Uhr

(he)Gestern Abend führte eine Streife des 2.Polizeireviers in Delkenheim eine Personenkontrolle durch, bei der Drogen und mehrere Hundert Euro Bargeld aufgefunden wurden. Gegen 21:30 Uhr entschied sich eine Streife in der Kölner Straße zur Kontrolle eines Passanten. Im Rahmen der Kontrolle wurde der 28-jährige wohnsitzlose Mann auch durchsucht. Hierbei konnten verschiedenartige Drogen, dem Anschein nach in kleinen, verkaufsfertigen Einheiten abgepackt, aufgefunden werden. Weiterhin hatte der Kontrollierte mehrere Hundert Euro Bargeld in kleineren Scheinen bei sich. Die mitgeführten Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, eingeleitet.

6. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Freitag, 20.10.2023 bis Sonntag, 22.10.2023

(eh) In den letzten Tagen waren Einbrecher in Wiesbaden zugange. In der Dotzheimer Straße brachen Unbekannte in ein Taco-Restaurant ein, entwendet wurde hierbei nichts. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Mehrfamilienhaus in der Klopstockstraße von Einbrechern heimgesucht, entwendet wurde hierbei eine Kasse mit Wechselgeld. Auch beim Einbruch in ein leerstehendes Haus in der Söhnleinstraße gelangten die Täter nicht an Diebesgut. In den Abendstunden des Samstages schlugen Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Bingertstraße zu. Hier verschafften sie sich im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr zutritt und entwendeten einen Goldring, eine Perlenkette sowie eine Schale im Gesamtwert von circa 750 EUR. Des Weiteren kam es in der Breitenbachstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, auch hieraus wurde nichts entwendet. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Fahrzeuginnenraum in Brand gesteckt,

Wiesbaden, Idsteiner Straße, Sonntag, 22.10.2023, 23:40 Uhr

(ew) In Wiesbaden haben unbekannte Täter in den späten Abendstunden des vergangenen Sonntags den Innenraum eines in der Idsteiner Straße abgestellten Mercedes in Brand gesetzt. Das brennende Fahrzeug wurde gegen 23.40 Uhr festgestellt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Im späteren Verlauf konnte zudem noch eine eingeschlagene Seitenscheibe festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden am Mercedes C 180 wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Motorrad entwendet,

Wiesbaden-Schierstein, Steinritzstraße, Dienstag, 17.10.2023, 12.00 Uhr bis Samstag, 21.10.2023, 09.30 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Dienstag, 17.10.2023 bis Samstag, 21.10.2023 entwendeten Langfinger in Wiesbaden Schierstein ein Motorrad. Die weiß/orangene KTM Duke wurde von ihrem Besitzer am Dienstag, den 17.10.2023 gegen 12.00 Uhr in der Steinritzstraße abgestellt. Als dieser am vergangene Samstag, den 21.10.2023, nach seinem Motorrad mit dem Kennzeichen WI-DK 390 schaute, musste er feststellen, dass Unbekannte dieses entwendet hatten. Der Wert des gestohlenen Motorrads beläuft sich auf circa 4.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

9. Scheibe von Audi eingeschlagen, Handtasche entwendet, Wiesbaden-Klarenthal, Am Kloster Klarenthal, Freitag, 20.10.2023, 21.00 Uhr bis 22.10 Uhr

(eh) Am vergangenen Freitag schlugen Diebe in Wiesbaden-Klarenthal zu und entwendeten aus einem verschlossenen Audi eine Handtasche. Der weiße Audi A1 wurde von seiner Besitzerin am vergangenen Freitag gegen 21.00 Uhr in der Straße "Am Kloster Klarenthal" abgestellt. Als diese gegen 22.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte eine Fahrzeugscheibe eingeschmissen hatten und hieraus ihre Handtasche samt Portemonnaie, Ausweis, Führerschein sowie Bankkarten entwendet hatten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 EUR und der Wert der Wert der Gegenstände beträgt circa 220 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell