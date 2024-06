POL-BI: Zwei Unfälle auf A2 - Fehlverhalten im Rückstau

Bielefeld (ots) - DS / Bielefeld-Ummeln. Am 23.06.2024 wurden mehrere Personen auf der Brockhagener Straße verletzt. Gegen 12:10 Uhr war ein 39-jähriger Gütersloher mit vier Kindern in Richtung Brackwede unterwegs. Ein 57-jähriger Steinhagener und seine 49-jährige Frau fuhren ebenfalls auf der Brockhagener Straße in Richtung Gütersloh. Der 57-Jährige wollte in die Hambrinker Heide einbiegen und übersah dabei den ...

mehr