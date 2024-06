POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Größere Personengruppe schlägt auf zwei Männer ein und verletzt sie teils lebensgefährlich

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Die vermisste Seniorin wurde am Freitagnachmittag, 21.06.2024, wohlbehalten angetroffen. Wie berichtet, wurde eine demenzkranke Bielefelderin zunächst vermisst, als sie ein Altenpflegeheim am Freitagmorgen, gegen 09:15 Uhr, verlassen hatte. Gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sie sich in einer Apotheke in Schildesche aufhalten würde. Ein ...

