Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Vermisste Seniorin aufgefunden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Die vermisste Seniorin wurde am Freitagnachmittag, 21.06.2024, wohlbehalten angetroffen.

Wie berichtet, wurde eine demenzkranke Bielefelderin zunächst vermisst, als sie ein Altenpflegeheim am Freitagmorgen, gegen 09:15 Uhr, verlassen hatte. Gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sie sich in einer Apotheke in Schildesche aufhalten würde.

Ein Rettungswagen zur Kontrolle ihrer Vitalwerte wurde angefordert und ihr Familie informiert.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Öffentlichkeit, bei der Suche nach der Frau. Es wird darum gebeten, das Foto und die personenbezogenen Daten der Seniorin zu löschen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell