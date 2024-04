Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Völklingen (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Bereich der L 136 zwischen Völklingen und Püttlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nachdem eine 25-jährige Frau mit ihrem VW Passat das Gelände des dortigen Wildparks verlassen wollte, um nach rechts in die Püttlinger Straße in Richtung Völklingen einzufahren, übersah sie den auf dem Fahrradweg von rechts aus Richtung Völklingen kommenden 81-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in ein Klinikum nach Saarbrücken verbracht.

