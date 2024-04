Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Riegelsberg (ots)

Am Sonntag, 21.04.24, gegen 04:12 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall im Bereich der Saarbahngleise / Russenweg in Riegelsberg in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer (männlich, 19 Jahre alt) mit seinem Pkw, Toyota Aygo, rot, aufgrund seiner Alkoholisierung (Wert größer 1,1 Promille) in das Gleisbett der Saarbahn gefahren ist. Dabei wurde der Pkw im Frontbereich beschädigt. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Gleisbett geborgen. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell