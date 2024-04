Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verfolgungsfahrt

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Sonntag, 21.04.24, gegen 01:54 Uhr, wurde eine Streife hiesiger Dienststelle in der Kleinen Bergstraße in Völklingen auf einen schwarzen VW Lupo aufmerksam, der mit zwei männlichen Personen besetzt war. Dieser sollte im Anschluss einer Kontrolle unterzogen werden. Da auf die Anhaltezeichen nicht reagiert wurde, entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt bis in die Hostenbacher Straße. Während der Verfolgungsfahrt wurden Gegenstände aus dem Fahrzeug geworfen und kurzzeitig wurde das Fahrzeug aus den Augen verloren. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten schließlich die zwei Fahrzeuginsassen (männlich, 23 Jahre und männlich, 22 Jahre) festgestellt werden. Die Personen standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Btm. Die aus dem Fahrzeug geworfenen Gegenstände konnten in der Zwischenzeit ebenfalls aufgefunden werden. Dabei hat es sich um einen gestohlenen Geldbeutel sowie Betäubungsmitteln gehandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei beiden Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden die Wohnungen durchsucht und das Fahrzeug beschlagnahmt. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten geringe Mengen weiterer Betäubungsmittel aufgefunden werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

