POL-SI: Seniorin übergibt Geld und Wertgegenstände nach Schockanruf - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Seniorin übergibt Geld und Wertgegenstände nach Schockanruf - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag (23.02.2024) ist es zu einem Schockanruf bei einer über 80-Jährigen gekommen. Die Seniorin übergab in der Folge einen größeren Bargeldbetrag und Wertgegenstände an einen unbekannten Geldabholer.

Am frühen Nachmittag erhielt die Frau einen vermeintlichen Anruf der Polizei. Man teilte ihr mit, dass ihre Tochter und ihr Schwiegersohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten. Die ältere Dame wurde dann aufgefordert, eine Kaution zu bezahlen.

Aus Sorge um die Angehörigen, handelte die Seniorin wie aufgetragen. Gegen circa 17 Uhr erschien eine unbekannte Person an der Wohnanschrift der Dame (Nähe Weidenauer Krankenhaus). Sie übergab dem Geldabholer, der sich als ein Staatsanwalt vorstellte, einen größeren Geldbetrag und weitere Wertgegenstände.

Die Frau kann den Geldabholer wie folgt beschreiben:

-männlich

-ca. 50 Jahre

-ca. 170 cm

-normale Statur

-braune Jacke

-Kappe

-schlechte Zähne

Das perfide an diesem Fall: Die Betrüger kannten die richtigen Namen der Angehörigen der Seniorin.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals dringend darauf hin:

- Legen Sie in betrügerischen Fällen sofort auf und wählen die 110. - Die Polizei wird Sie am Telefon nicht nach Vermögenswerten fragen. - Übergeben Sie kein Geld oder Schmuck an fremde Menschen.

