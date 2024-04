Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Püttlingen (ots)

Am 21.04.2024, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Völklingen gemeldet, dass ein Kastenwagen (Mercedes Vito) in Schlangenlinien geführt wird. Der Fahrzeugführer, männlich, 39 Jahre, wohnhaft in Püttlingen, konnte in der Folge angehalten und kontrolliert werden. Er stand merklich unter alkoholischer Beeinflussung und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Zeugin beobachtete, dass der Kastenwagen vom Kreisverkehr "Püttlinger Straße" (L136) in Püttlingen über die L269 (Umgehungsstraße) bis über die "Hixbergerstraße" in Richtung Altenkessel fuhr. Hierbei sei es, insbesondere auf der Umgehungsstraße (L269) in Richtung Riegelsberg, mehrfach zur Fahrbahnüberschreitung gekommen. Hierbei habe mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug abbremsen und ausweichen müssen. Im Einmündungsbereich "Hixbergerstraße" / "Altenkessler Straße" habe der Fahrzeugführer die Vorfahrt missachtet und sei anschließend in die "Altenkessler Straße" in Richtung Altenkessel eingebogen. Hierbei soll es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

