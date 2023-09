BPOLI EBB: Migranten in Bautzen aufgegriffen

Leutersdorf (ots) - 30.08.2023 / 15:00 Uhr / Leutersdorf Ein 54-jähriger Autofahrer geriet am 30. August 2023 in Leutersdorf um 15:00 Uhr in eine Polizeikontrolle der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz und wurde mit einem offenen Haftbefehl konfrontiert. Der Mann war in Essen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Haftpflichtschutz zu einer Geldstrafe in ...

