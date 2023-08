BPOLI EBB: 24 Migranten mussten in Autobahnkirche ausharren

Irgersdorf (ots) - 29.08.2023 / 07:20 Uhr / Irgersdorf (bei Wilthen) Bundespolizisten nahmen am 29. August 2023 in Irgersdorf sechs Männer und Kinder aus Syrien in Gewahrsam. Sie hatten bei starkem Regen in einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle Schutz gesucht. Um 07:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei die vier Männer im Alter zwischen 17 und 34 Jahren an. Sie hatten zwei kleine Jungen im Alter von ...

mehr