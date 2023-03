Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem VW Golf Unfallort gesucht

Greven (ots)

Ein weißer VW Golf III ist von einem Anwohnerparkplatz in Greven an der Marktstraße entwendet worden. Tatzeit war von Samstag (18.03.), 19.00 Uhr bis Sonntag (19.03), 18.00 Uhr. Am Sonntag wurde der VW Golf gegen 17.18 Uhr durch eine Zeugin in Greven an der Tuchmacherstraße beobachtet. Da der Zeugin das offensichtlich sehr junge Alter des Fahrers komisch vorkam, informierte sie die Polizei. Das Fahrzeug wurde wenig später durch die Polizei in Greven im Bereich der Böttcherstraße/Zimmermannstraße geparkt und ohne Kennzeichen aufgefunden. Im Frontbereich rechts wurde ein Unfallschaden festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Straftaten aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Fahrzeugführer machen können. Weiterhin suchen die Beamten den Unfallort. Wer dazu oder zu dem Unfallgeschehen Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

