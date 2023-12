Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Sternstraße

Bewohnerin verjagt Einbrecher

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte, weibliche Personen klingelten gestern Nachmittag (13.12.2023), gegen 15.50 Uhr, wiederholt an der Wohnanschrift einer Seniorin auf der Sternstraße in Dülmen, Buldern. Nachdem diesen nicht geöffnet wurde, hörte die Hausbewohnerin kurze Zeit später Geräusche an einer Tür auf der Rückseite ihres Hauses. Bei Nachschau stellte sie fest, dass eine der beiden Personen versuchte, mithilfe eines Brecheisens eine verschlossene Tür zum Haus aufzuhebeln. Als die unbekannte Person die Seniorin bemerkte, flüchtete diese.

Die beiden weiblichen Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Person 1

- weiblich - ca. 15- 20 Jahre alt - ca. 170 - 175 cm groß - weiße Mütze - langer Pferdeschwanz; glatte, braune Haare - von stämmiger Figur

- Person 2

- weiblich - ca. 15- 20 Jahre alt - ca. 160 - 170 cm groß - ca. schlanker, sportlicher Figur

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell