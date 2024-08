POL-PDMT: Montabaur - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol

Kamp-Bornhofen (ots) - Am Freitagabend, 16. August 2024, gegen 22:35 Uhr, wird der Polizei in St. Goarshausen ein Verkehrsunfall mit einem kleineren Hund in Kamp-Bornhofen gemeldet. In Höhe des Fasshotels gelangt der Hund auf die Rheinuferstraße und wird dort von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Anstatt zu halten, entfernt sich das Auto zügig von der ...

