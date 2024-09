Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/ Drei Verletzte bei Unfall

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Freitag (30.08.24) an der Weseler Straße in Buldern zusammengestoßen. Gegen 17.25 Uhr wollte ein 64-jähriger Dülmener von der L 551 nach links in die Gewerbestraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem anderen Auto, in dem ein 50-jähriger Hamburger sowie zwei Mitfahrer saßen. Der Dülmener und einer der Mitfahrer des Hamburgers kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der andere Mitfahrer wurde nach Behandlung am Unfallort entlassen. Der 50-jährige Hamburger blieb unverletzt. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell