POL-OF: Mit Besenstiel und Teleskopschlagstock auf Mann eingeschlagen; Polizei hilft Senior in Not; Fußgängerin wird Opfer eines Straßenraubes und mher

1. Mit Besenstiel und Teleskopschlagstock auf Mann eingeschlagen - Hanau/Kesselstadt

(cb) Bei Streitigkeiten am Donnerstagnachmittag in der Kastanienallee (einstellige Hausnummern) zwischen drei Männern sollen auch ein Besenstiel und ein Teleskopschlagstock zum Einsatz gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen standen die drei 26, 33 und 56 Jahre alten Männer offenbar in einer Geschäftsbeziehung, welche vor der Tat aufgekündigt wurde. Die Männer aus Hanau trafen sich gegen 15.40 Uhr vor den Geschäftsräumen, um Weiteres zu regeln, als es nach einem anfänglichen verbalen Streit zu einem Gerangel gekommen sein soll. Hierbei sollen die beiden älteren Männer einen Teleskopschlagstock sowie einen abgebrochenen Besenstiel eingesetzt und mehrfach auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser konnte wohl einem der mutmaßlichen Schläger den Besenstiel abnehmen, mit dem er sich anschließend offenbar auch aktiv verteidigt haben soll. Der 26-jährige erlitt durch die Schläge eine Verletzung an seiner Hand, während einer seiner Kontrahenten einen Bluterguss am Arm davontrug. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Männer mit kurzzeitig auf die Dienststelle, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden, ehe alle drei wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Auf sie kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu.

2. Rüttelstampfer und Fugenschneider von Pritschenwagen gestohlen - Hanau

(fg) In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte zwei Rüttelstampfer sowie einen Fugenschneider von einem in der Dartforder Straße geparkten Pritschenwagen gestohlen. Der Peugeot Boxer stand im Bereich der 10er-Hausnummern. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Offenbar nutzten die Unbekannten ein Fahrzeug zum Abtransport. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Polizei hilft Senior in Not - Hanau

(fg)Am Freitagmorgen meldete sich ein Anwohner aus einem Mehrparteienhaus in der Krämerstraße telefonisch bei der Polizei und gab an, dass er einen älteren Herrn höre, welcher um Hilfe rufen würde. Eine Streife machte sich gegen 3.40 Uhr umgehend auf den Weg und konnte schnell die entsprechende Wohnung des Seniors ausfindig machen. Dieser gab durch die geschlossene Tür zu verstehen, dass es ihm gut gehe, er aber nicht mehr an seinen Rollator komme; dieser sei ihm weggerollt. Der Streife gelang es sodann die Tür zu öffnen und dem Senior zu helfen. Ein Rettungswagen war nicht von Nöten. Er bedankte sich für die schnelle und unkomplizierte Unterstützung.

4. Fußgängerin wird Opfer eines Straßenraubes - Hanau

(jm) Ein 20 bis 30 Jahre alter Räuber mit schlanker Figur hat am Donnerstagnachmittag eine 60 Jahre alte Fußgängerin an einer Unterführung im Bereich der Westerburgstraße überfallen und deren Halskette geraubt. Gegen 14.10 Uhr trat der 1,70 bis 1,80 Meter große Unbekannte von hinten an die Dame heran und riss ihr unvermittelt die goldsilberne Kette vom Hals. Anschließend flüchtete er in Richtung Mainstraße durch die dortige Fußgängerunterführung. Der Täter hatte einen Vollbart und schwarze Haare. Er trug eine blaue Jeans sowie einen hellen Pullover. Die Frau blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Baustellendiebe klauen Kupferkabel - Großkrotzenburg

(cb) Mehrere hundert Meter Kupferkabel im Wert von etwa 25.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag von einer Baustelle in der Hanauer Landstraße geklaut. Ersten Ermittlungen nach haben sie die Kabel mit einem unbekannten Schneidwerkzeug durchtrennt und anschließend mitgenommen. Wie die Unbekannten auf das Baustellengelände kamen und wie sie die Kabelstränge abtransportiert haben ist nun Teil der Ermittlungen. Die Polizei in Hanau-Großauheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06181 9597-0 entgegen.

6. Braunen T5 angedotzt und geflüchtet - Langenselbold

(cb) Ein Familienvater parkte am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, seinen braunen VW Transporter auf einem Parkplatz in der Schloßstraße und besuchte dann mit den Kids einen Spielplatz. Als die Familie wenige Stunden später zu dem Wagen zurückkam, mussten sie Beschädigungen im Bereich der Frontstoßstange sowie der Motorhaube feststellen. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Die ermittelnden Polizisten nehmen Zeugenhinweise unter der 06181 9010-0 entgegen.

7. Frau springt aus fahrendem Auto, Fahrer ohne Lappen - Biebergemünd/Bieber

(db) Nicht schlecht staunte die Fahrerin eines PKW am Donnerstagmittag, als eine Frau während der Fahrt aus der Beifahrertür des Kleinwagens vor ihr auf die Straße fiel und der Mann am Steuer scheinbar gleichgültig davonfuhr. Das betreffende Fahrzeug, ein Nissan Micra, befuhr gegen 14.30 Uhr die Bundesstraße 276 durch Biebergemünd-Bieber in Fahrtrichtung Rossbach, als vermutlich ein Streit der Fahrzeuginsassen eskalierte. Weshalb die 34-jährige Frau und ihr 42 Jahre alter Ehemann in Streit gerieten ist nicht bekannt. Späteren Angaben der Frau zufolge habe sie sich zur Beendigung des Disputs unvermittelt für den Ausstieg aus dem fahrenden Auto entschieden. Den bisherigen Informationen zufolge öffnete sie bei einer Fahrtgeschwindigkeit von knapp 30 km/h plötzlich die Beifahrertür und sprang auf die Straße. Die Zeugin tätigte umgehend den Notruf und alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Die 34-Jährige wurde sofort medizinisch versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Wie sich herausstellte, erlitt sie offenbar nur leichten Blessuren. Der Grund, wieso der Fahrer nicht anhielt, um seiner Frau zu helfen, könnte vermutlich darin liegen, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den 42-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Hintergründe des ursächlichen Streits und die Geschehensumstände sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

8. Betrunken am Steuer: 38-Jähriger kurzzeitig weggetreten - Schlüchtern

(lei) Das war wohl des Guten etwas zu viel: Mit dem Konsum von Alkohol hat sich ein Auto-Fahrer am Donnerstagabend nicht nur rechtliche, sondern ganz offensichtlich auch körperliche Probleme eingehandelt. Der 38-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit seinem Ford im Eckelsweg unterwegs, als er mit seinem Wagen vor der Einfahrt eines Anwohners anhält. Letzterem kommt die Situation merkwürdig vor, sodass er sich zu dem Auto begibt und nach dem Rechten schaut. Da der Anwohner Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen wahrnimmt und die Person auch stark schwitzte, verständigt er die Polizei. Kurz nachdem die Beamten eingetroffen waren, mussten diese noch einen Rettungswagen nachordern, da der 38-Jährige plötzlich kurzzeitig nicht mehr ansprechbar war. Die Rettungskräfte gaben nach kurzem Check jedoch schnell Entwarnung: Dass er kurz weggetreten war, lag wohl schlichtweg an seinem Pegel, mit dem er einen Wert von 2,75 Promille auf die Anzeige des Atemalkoholgeräts brachte. Sein Bewusstsein hatte er zwar wieder, eine Blutprobe und seinen Führerschein musste er jedoch abgeben. Warum der Langenselbolder im beschaulichen Elm unterwegs war, konnte er sich selbst nicht erklären. Gewiss ist jedoch, dass er sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt stellen muss.

