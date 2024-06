Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: BMW X6 entwendet; Auseinandersetzung zwischen Rollerfahrer und Autofahrer eskaliert; Einbrecher stahl Bargeld und Alkohol und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher zerstören Fenster - Großauheim

(jm) Unbekannte brachen am Mittwochvormittag in ein Einfamilienhaus in der Heidestraße (20er-Hausnummern) ein. In der Zeit zwischen 8 und 11 Uhr zerstörten sie zunächst ein Fenster im Erdgeschoss. Nachdem sie es gewaltsam ausgebaut hatten, drangen die Einbrecher in das Domizil ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen aus dem Haus unter anderem mehrere Schmuckgegenstände sowie einen Tresor mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 geschätzt. Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. BMW X6 entwendet - Maintal

(fg) In der Nacht zum Mittwoch waren Autodiebe in der Wingertstraße zugange und entwendeten eine grauen BMW X6 M50i, an dem MKK-Kennzeichenschilder mit der Ziffer 1 angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Dienstagabend, 20.30 Uhr, im Bereich der 130er-Hausnummern abgestellt und den Diebstahl am Mittwochmorgen, 7 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib des X6 geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Diebe bauten Scheinwerfer aus - Maintal-Dörnigheim

(jm) In Dörnigheim waren am frühen Mittwochmorgen in der Straße "Am Spitzen Sand" Diebe unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie sich an einem, auf einem Firmengelände im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Porsche zu schaffen. Die Täter bauten die Frontscheinwerfer aus. Über die Schadenshöhe sowie den Wert der Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Unfallflucht: grauen Cupra beschädigt - Langenselbold

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Unfallflucht, welche sich am Mittwoch in der Schloßstraße ereignet hat, geben können. Ein grauer Cupra wurde gegen 7 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz der Klosterberghalle abgestellt und gegen 18 Uhr musste der Fahrzeugbesitzer Beschädigungen in Höhe von etwa 1.500 Euro an seinem Wagen feststellen. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Cupra an der Heckstoßstange und auf der Fahrerseite und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugenhinweise bitte an die Rufnummer 06181 9010-0.

5. Auseinandersetzung zwischen Rollerfahrer und Autofahrer eskaliert - Gelnhausen/Hailer

(cb) Nachdem es zwischen dem Fahrer eines Motorrollers und dem Fahrzeugführer eines Fords am Montagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, in Hasselroth zu einer Auseinandersetzung im Verkehr kam, wollte das Ehepaar mit dem Fahrer des gelben Rollers reden. Hierzu wendete der Ford-Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis im Bereich "An der Westspange" in Gelnhausen, fuhr dem Kleinkraftrad entgegen und stoppte den Rollerfahrer. Der 58-Jährige stieg aus dem Fahrzeug aus, ging auf den Rollerfahrer zu und soll den gelben Roller umgetreten haben. Der Rollerfahrer, welcher einen schwarzen Helm mit dunklem Visier aufhatte und mit einem grauen Hoodie und kurzer Hose bekleidet war, sprühte dem Autofahrer im Gegenzug Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend auf seinem Roller in unbekannte Richtung. Die Polizei in Gelnhausen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

6. Einbrecher stahl Bargeld und Alkohol - Bad Soden-Salmünster

(jm) Bargeld und Alkohol nahm ein Einbrecher mit, der am frühen Montagmorgen in einen Gebäudekomplex in der Parkstraße eingedrungen war. Nach ersten Erkenntnissen brach der Unbekannte gegen 2.50 Uhr zunächst ein Schloss auf und öffnete anschließend eine Tür zum Gebäude, indem sich ein Fitnessstudio sowie eine Indoor-Soccer-Anlage befindet. Im Inneren war der Täter im Thekenbereich zugange und floh anschließend mit seiner Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach 20.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell