POL-MK: Diebe akiv

Letmathe (ots) - Sonntag um kurz nach Mitternacht sprang in Stenglingsen der Alarm an. Zuvor haben unbekannte versucht, sich Zutritt zu einem Firmengebäude am Stenglingser Weg zu verschaffen. Ein Einbruch konnte verhindert werden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei in Letmathe zu wenden. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

