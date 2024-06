Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Einbruch in Restaurant: Wer kann Hinweise geben?; Fahrradständer zerteilt: Doppelte Beute; Wer hat den weißen Vito angerummst? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Versuchter Einbruch in Restaurant: Wer kann Hinweise geben? - Obertshausen

(jm) Einbrecher versuchten am frühen Donnerstagmorgen in ein Restaurant im Rembrücker Weg (90er-Hausnummern) einzudringen. Kurz vor 1 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe zum Gastraum ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Täter augenscheinlich das Objekt nicht betreten. Eine Sicherheitsfirma hatte die eingeschlagene Scheibe festgestellt und die Polizei informiert. Der entstandene Schaden wird auf 600 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Fahrradständer zerteilt: Doppelte Beute - Langen

(db) Ein besonders dreister Dieb umging im Schutz der Dunkelheit am Mittwochmorgen die Fahrradschlösser an zwei hochwertigen Pedelecs, indem er gleich den Fahrradständer zerschnitt. In den frühen Morgenstunden zwischen 2 und 4 Uhr betrat der unbekannte Fahrraddieb den Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Dieburger Straße in Höhe der 60er Hausnummern. Der Hausbewohner stellte zuvor seine motorisierten Fahrräder im Außenbereich des Wohnobjekts ab und legte zur Sicherung gewissenhaft zwei stabile Faltschlösser zwischen den Rahmen der E-Bikes und dem Fahrradständer an. Die Fahrradschlösser erfüllten ihren Zweck offenbar so gut, dass sich der Fahrraddieb gezwungen sah, kurzerhand den Fahrradständer zu zerlegen. Mit einem Schneidwerkzeug zerteilte der Langfinger die Verstrebungen am Ständer und konnte dadurch beide Pedelecs im Wert von ca. 2.200 Euro herausnehmen und vom Tatort flüchten. Die Polizei rät grundsätzlich dazu, hochwertige Fahrräder nach Möglichkeit nicht im Freien abzustellen. Bei einer Sicherung sollte neben einem hochwertigen Schloss grundsätzlich darauf geachtet werden, dass ein Reifen mit dem Fahrradrahmen gleichzeitig an einem geeigneten verbauten Gegenstand verschlossen werden. Da bislang keine Hinweise auf den Täter vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, die im Zusammenhang mit dem Fahrraddiebstahl stehen könnten. Diesbezügliche Mitteilungen werden bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegengenommen.

3. Wer hat den weißen Vito angerummst? - Seligenstadt

(cb) Ein weißer Transporter mit OF-Kennzeichen wurde am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, am Straßenrand in der Brentanostraße (einstellige Hausnummern) geparkt und in der Nacht zum Donnerstag von einem bislang unbekannten Unfallverursacher angerummst. Als der Fahrzeugführer am frühen Donnerstagmorgen zu dem Mercedes Vito zurückkam, musste er Beschädigungen im Bereich des Kofferraumes sowie der hinteren Stoßstange feststellen. Zur entstandenen Schadenshöhe am Transporter können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

4. Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz - Dreieich/Sprendlingen

(db) Starke Beschädigungen weist ein blauer Ford Focus nach einer Unfallflucht am Mittwoch auf dem Parkplatz Dreieich Nordpark auf. Der Wagen stand dort zwischen 7 und 15 Uhr auf einer Parkfläche vor dem Kaufland und wurde offenbar bei einem Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang eines anderen Fahrzeugführers beschädigt. Der geparkte Focus wurde großflächig auf der Beifahrerseite demoliert. Der entstandene Schaden beträgt rund 2.500 Euro. Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Offenbach 20.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell