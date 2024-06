Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B486; Perfide Trickdiebe täuschen und bestehlen Rentnerin und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B486 - Strecke zwischen Langen und Dreieich gesperrt - Landkreis Offenbach

(db) Auf der Bundesstraße 486 zwischen Dreieich und Langen kam es am Freitag gegen 9.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, in dessen Folge eine Sperrung des Streckenabschnitts in Fachrichtung Langen erfolgen musste. Nach ersten Erkenntnissen waren in den Unfall vier PKW beteiligt. Die Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße von Dreieich kommend in Richtung Anschlussstelle Südliche Ringstraße, hintereinander. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr offenbar das letzte Fahrzeug dem vorausfahrenden Fahrzeug auf, wodurch dieser wiederum auf die beiden Wagen davor aufgeschoben wurde. Durch die Kollisionen wurden die PKW teilweise schwer beschädigt, die Höhe des Sachschadens steht jedoch noch nicht fest. Zwei der Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Aufgrund einer entstandenen Öllache musste die Fahrbahn vollständig gesperrt werden. Aktuell dauert die Reinigung des Streckenabschnitts weiter an.

2. Perfide Trickdiebe täuschen und bestehlen Rentnerin - Offenbach

(db) Eine 84-jährige Offenbacherin wurde in ihrem Zuhause zum Opfer von zwei hinterhältigen Dieben. Völlig ahnungslos öffnete die Seniorin ihre Haustür in der Wilhemstraße am Donnerstag gegen 12.30 Uhr, als zwei Unbekannte bei ihr klingelten. Ein männlicher Dieb und seine weibliche Komplizin gaben sich der arglosen Frau gegenüber als Mitarbeiter einer Firma aus. Die Trickdiebe konnten äußerst glaubhaft vermitteln, umgehend den TV-Anschluss der der Dame überprüfen zu müssen und verlangten daher Einlass in ihr Zuhause. Während die Mittäterin sie in ein Gespräch verwickelte, begab sich der Mann in ein anderes Zimmer. Eine versprochene Überprüfung der TV-Anlage erfolgte wohl nicht, dafür entwendete der Trickdieb hinterrücks den Schmuck der Bewohnerin. Die Erkenntnis soeben auf eine rücksichtlose Masche hereingefallen zu sein, kam der der Offenbacherin kurz darauf, jedoch konnte das Diebesduo, die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen, die Hinweise zu dem Duo geben können. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden.

3. Mehrere teilweise offenstehende Fahrzeuge durchsucht: Verdächtiges Duo gesichtet / Polizei gibt Tipps - Dreieich

(lei) Mehrere geparkte Autos in Dreieichenhain waren in der Nacht zu Freitag das Ziel von Unbekannten. Die Polizei zählt bislang sieben Fahrzeuge, zu denen sich die Kriminellen Zugang verschafft hatten, wobei viele gar nicht verriegelt waren. Nun sucht die Kriminalpolizei nach zwei tatverdächtigen jungen Personen.

Die beiden 16 bis 18 Jahre alten Langfinger wurden in der Straße "Am Hunnenbrunnen" beobachtet, wie sie sich an einem grauen BMW zu schaffen machten. Zeugen, die dies gegen 2.30 Uhr beobachtet und der Polizei mitgeteilt hatten, gaben an, dass die Zwei etwa 1,60 beziehungsweise 1,80 Meter groß waren und dass beide dunkle Haare hatten. In Sachen Bekleidung waren sie mit schwarzen Klamotten, einem hellen T-Shirt und einer schwarzen Tasche unterwegs.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass in den umliegenden Straßen weitere Autos angegangen wurden, die zum Unverständnis der Beamten zum Teil unverschlossen waren. So durchwühlten sie in der Tucholskystraße einen Skoda und einen Ford. In der Staffordstraße gelangten sie in einen Volvo sowie einen VW und im Finkenweg öffneten sie unberechtigt einen Land Rover. Im Fasanenweg wurde ein Hyundai aufgefunden, der zuvor ebenfalls im Finkenweg geparkt war. Dort hatten die Diebe den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel im Handschuhfach gefunden und den i40 dann bis in den Fasanenweg gefahren, wo sie ihn abstellten. Der Schlüssel ist bis dato allerdings verschwunden. Bislang steht fest, dass die Diebe auch aus dem VW in der Staffordstraße Beute machten; hier fehlte Bargeld, was ebenfalls im Handschuhfach deponiert war. Bei den übrigen Autos muss noch ermittelt werden, ob etwas abhandengekommen ist. Inwieweit das gesichtete Duo vom Hunnenbrunnen auch für die anderen Taten verantwortlich ist, ist noch unklar; ein möglicher Zusammenhang wird jetzt geprüft. Weitere Geschädigte und Tatzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Das zuständige Offenbacher Fachkommissariat 22, das für Delikte rund um Kraftfahrzeuge zuständig ist, hat öfters Fäll wie diese auf dem Tisch, die auf das Konto von sogenannter "Klapperer" gehen. Dies sind Personen, die an geparkten Fahrzeugen die Türgriffe betätigen, um zu überprüfen, ob diese unverschlossen sind. Offene Fahrzeuge werden durchsucht und die Wertgegenstände in Windeseile daraus gestohlen. Die Beamtinnen und Beamten bitten daher wiederholt darum, abgestellte Fahrzeuge zu verschließen und grundsätzlich keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Offenbach 21.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell