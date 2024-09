POL-COE: Senden, Wierling/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Sonntag (01.09.24) in ein Haus an der Ascheberger Straße in Ottmarsbocholt eingedrungen. Die Bewohnerin stellte in ihrem Schlafzimmer ein geöffnetes Fenster sowie offene Schmuckschachteln fest. Die Täter kamen vermutlich über ein geöffnetes Fenster ins Innere. Nach derzeitigem Stand haben sie nichts mitgenommen. Passiert ist das ...

