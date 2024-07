POL-HAM: VW Polo-Fahrer nach Verkehrsunfall mit zwei geparkten Pkw flüchtig

Hamm-Mitte (ots) - Ein 67-Jähriger ist am Samstag, 20. Juli, aus unbekannten Gründen gegen 22.15 Uhr in einen Teich am Schillerplatz gestürzt. Passanten entdeckten den vermeintlich leblosen Mann und zogen ihn aus dem Wasser. Rettungskräfte konnten den Hammer vor Ort reanimieren und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort verstarb der Mann jedoch am Sonntag, 21. Juli. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen ...

