POL-HAM: Mann nach Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung an der Merschstraße am Freitag, 19. Juli, ist der 64-jährige Bewohner noch am selben Tag in einem Dortmunder Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (jes) Hier geht es zur ursprünglichen Pressemitteilung: ...

mehr