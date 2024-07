Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar und Xanten - Mann entzieht sich mit nicht zugelassenem Pkw einer polizeilichen Kontrolle

Keine Fahrerlaubnis und Verdacht auf Drogenkonsum

Kalkar - Xanten (ots)

Am Dienstag (02. Juli 2024) gegen 12:57 Uhr wollte eine Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes der Klever Polizei in Kalkar-Kehrum einen schwarzen VW Golf mit GEL-Kennzeichen anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer, ein 23-jähriger Mann aus Xanten, bemerkte dies und beschleunigte sein Fahrzeug. Er bog dann mehrfach innerhalb des Gewerbegebietes in Kalkar-Kehrum unvermittelt ab und fuhr letztlich mit überhöhter Geschwindigkeit über verschiedene kleinere Straßen und asphaltierte Feldwege auf die Bundesstraße 57 und dort weiter nach Xanten-Marienbaum (Kreispolizeibehörde Wesel). Auch im dortigen innerörtlichen Bereich kam es zu verschiedenen Verkehrsverstößen. Der Fahrzeugführer konnte dann am Ortsausgang von Marienbaum zum Anhalten bewegt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war, die an dem VW Golf angebrachten Kennzeichen waren gefälscht. Der Fahrer hat keine Fahrerlaubnis und steht im Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Daher wurde ihm durch einen Arzt auf der Polizeiwache Kleve eine Blutprobe entnommen. Die ebenfalls eingesetzten Einsatzkräfte der Polizei des Kreises Wesel unterstützten die Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben dem Verdacht auf Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie diverser zulassungsrechtlicher Verstöße stehen insbesondere weitere Straftaten wie Straßenverkehrsgefährdung und ein verbotenen Kraftfahrzeugrennen im Raum. Der Pkw wurde sichergestellt.(sp)

