POL-KLE: Kleve-Rindern - Einbruch

Einbruch in Grundschule und Kindergarten

Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Samstag (29. Juni 2024), 16:45 Uhr, bis Sonntag, 13:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Grundschule an der Hohe Straße ein. Sie öffneten gewaltsam die Tür zum Sekretariat und durchsuchten sämtliche Schränke. Sie entwendeten einen Schranktresor und flüchteten über ein Fenster in den Hinterhof der Grundschule in unbekannte Richtung. In der Zeit von Samstag (29. Juni 2024), 17:00 Uhr, bis Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einem Kindergarten an der Hohe Straße. Sie stiegen zielgerichtet in das Büro des Kindergartens ein und durchsuchten die Schränke. Vermutlich flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Zusammenhänge zwischen den beiden Einbrüchen werden geprüft. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat in Kleve geführt. Hier werden auch Zeugenhinweise unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen. (as)

