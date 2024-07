POL-KLE: Kreis Kleve - Mit dem Rad durch die Sommerzeit: Kreispolizeibehörde bietet weitere kostenlose Pedelec-Training an

Bedburg-Hau (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag (30. Juni 2024) auf Montag in ein Einfamilienhaus an der Kastellstraße ein. Bei dem in einer Sackgasse gelegenen Haus wurde die Haustür aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher keine Beute ...

mehr